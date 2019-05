Suspeito de roubar carro-forte morre em confronto no Uruguai

Um homem identificado como Lázaro Magno da Silva Alcântara, 38 anos, o Lazinho, morreu durante confronto com policiais no bairro do Uruguai, em Salvador, na tarde desta quinta-feira (23). Segundo a polícia, ele respondia a 15 inquéritos, incluindo o roubo de valores de um carro-forte, ocorrido em janeiro, em Periperi, no Subúrbio Ferroviário.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os militares faziam abordagens de rotina na Cidade Baixa, quando receberam a denúncia de homens armados na localidade do Fundão, no Uruguai. Chegando na Rua Princesa Isabel, cerca de dez homens atiraram contra a guarnição e correram.

Lazinho respondia a 15 inquéritos (Foto: divulgação SSP)

Após confronto, os PMs encontraram Lazinho ferido, deram socorro para o Hospital do Subúrbio, mas ele não resistiu aos ferimentos. A polícia afirmou que ele tinha passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma, roubo de cargas, entre outros crimes.

Os policiais da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Uruguai) encontraram com ele um revólver calibre 38, munições, 56 porções de cocaína e duas pedras de crack. Lazinho cumpriu pena de nove anos no sistema prisional, e respondia em liberdade a 15 inquéritos.

As abordagens fazem parte da Operação Bairro Seguro. Durante a ação três pessoas, entre elas dois adolescentes, foram conduzidas por suspeitas de ligação com o tráfico local. A polícia aponta Lazinho como um dos líderes do tráfico na região.