Suspeito de roubar passageiros em pontos de ônibus é morto pela PM no Subúrbio

Um suspeito de roubo foi morto nesta quarta-feira (12) depois de um assalto a passageiros de pontos de ônibus no Subúrbio Ferroviário, pela manhã. Ao lado de um comparsa, ele foi seguido até a altura da entrada do Parque São Bartolomeu, onde aconteceu a abordagem. Os bens roubados foram recuperados.

Segundo a Polícia Militar, no momento da abordagem um dos suspeitos reagiu e foi baleado. Ele morreu. “Durante o patrulhamento, avistamos um veículo branco, que estava sendo usado pelos bandidos. Quando eles pereceram a presença dos PMs, reagiriam com disparos. Durante confronto, um assaltante atingindo e socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu. O segundo, foi alcançado pela equipe”, diz o major Carlos Emiliano, comandante da Operação Gêmeos.

O suspeito preso foi levado até oGrupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), onde foi reconhecido por vítimas. Ele assumiu em depoimento que fazia em média dois assaltos por mês em Salvador e Região Metropolitana, sempre usando carros de clientes do lava jato onde trabalhava. Ele confessou também ter assaltado um ponto em Simões Filho ontem.

Com o preso, foram apreendidos um revólver calibre 32, seis munições e objetos roubados, incluindo duas mochilas, uma bolsa de couro, sete celulares, duas carteiras e até uma bicicleta. O veículo apreendido com ele será periciado e devolvido ao dono.