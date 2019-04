Suspeito de roubo é baleado pela PM após perseguição em Nazaré

Um adolescente de 17 anos suspeito de roubo foi baleado no final da tarde do sábado (27) durante uma perseguição pela Polícia Militar no bairro de Nazaré. Atingido no braço direito, ele foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE). Um outro envolvido foi preso e levado para a Central de Flagrantes.

Segundo a ocorrência, os dois suspeitos estavam em um Citroen C3 branco assaltando na região de Nazaré. Uma viatura da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Liberdade) passou pelo local e, ao perceber a ação, tentou abordar o motorista do carro, próximo ao Colégio Salesiano.

Os dois suspeitos reagiram, segundo relatos dos policiais. Depois, fugiram em direção à Rua Djalma Dultra. A perseguição continuou e algunas metros à frente a PM conseguiu interceptar o carro dos suspeitos.

O adolescente baleado foi levado sob custódia ao HGE. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre 38. O outro suspeito preso, cujo nome não foi divulgado, não ficou ferido.