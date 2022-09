Suspeito de roubos de fios é detido no Parque da Cidade

Um suspeito foi detido pela Guarda Civil Municipal ao ser flagrado roubando fios de energia no Parque da Cidade na tarde desta sexta-feira (23).

O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes. Um segundo suspeito conseguiu fugir e está sendo procurado pelas equipes.

Em um mês, a Guarda Civil Municipal recebeu cerca de 400 contatos via WhatsApp, onde houve aproximadamente 100 denúncias. Foram verificadas 24 ações de furtos e/ou roubos de fios.

As denúncias devem ser realizadas através do aplicativo WhatsApp, pelo número 71 99623-4955, na forma de mensagem escrita ou áudios de até 30 segundos, acompanhadas de vídeos e/ou fotos. Não são aceitas ligações.

Após resposta automática, será atendido pela equipe da Central de Operações da GCMS, onde a denúncia recebida será analisada e encaminhada aos responsáveis.

Trote

A Guarda Civil Municipal ressalta que fazer a comunicação de um crime que não ocorreu, gerando a atuação de uma autoridade no intuito de investigar o falso crime, pode gerar responsabilização por falsa comunicação de crime, previsto no artigo 340 do Código Penal, sujeito a uma pena de até 6 meses de detenção e multa.