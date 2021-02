Suspeito de sequestro, soldado da PM é baleado na Bonocô

Suspeito de cometer um sequestro, um soldado da Polícia Militar foi baleado na noite de sexta-feira (12), na Avenida Bonocô. Segundo a PM, equipes da 58ª Companhia Independente (Cosme de Farias) foram chamadas acionadas para apoiar um tenente que estava em meio a um sequestro.

Ao chegar no local, a PM encontrou os dois homens feridos - tanto o soldado, suspeito do sequestro, quanto o oficial -, após uma troca de tiros. Os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi descoberto que o sequestrador era um policial militar.

Com o soldado, foram encontrados um révolver calibre 38 com númeração suprimida; uma pistola .40 - com carregador e sem munição -, de uso pessoal; uma carteira de documentos e dois valores em dinheiro: R$ 22 e R$ 5 mil.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito foi autuado em flagrante e ficou custodiado no HGE, onde estava recebendo acompanhamento médico. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do soldado, nem da vítima.

O material foi entregue ao Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) que investiga o caso. Em nota, o Draco informou que deve ouvir testemunhas são ouvidas e realizar diligências para identificar outros possíveis envolvidos.