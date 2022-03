Suspeito de ser mandante de morte de família em Feira de Santana é preso

Um suspeito de ser o mandante de um triplo homicídio que aconteceu em Feira de Santana no último domingo foi preso na sexta-feira (4), depois de se apresentar na Delegacia de Homicídios da cidade. Ele foi intimado para um depoimento e após ser ouvido ficou preso por ter prisão preventiva decretada pela Justiça. O acusado nega o crime.

Segundo o Acorda Cidade, o motivo do crime seria um furto que uma das vítimas, Pedro José Correia dos Santos, teria praticado. Foram mortos Pedro Jpsé, a esposa, Jésssica Souza da Cruz, 28 anos, e a enteada dele, Mayla da Cruz Correia, de 11 anos.

“Esse indivíduo é apontado, segundo as investigações, como o mandante deste triplo homicídio. O crime teria sido motivado em razão de um furto cometido pela vítima Pedro, da importância de R$ 35 mil e duas armas de fogo no final de janeiro deste ano", disse o delegado Rodolfo Faro.

O homem preso, que tem 58 anos e não teve nome divulgado, chegou a registrar a ocorrência do furto na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira. Na época, ele já apontava Pedro José como suspeito. Cinco dias depois de registrar o boletim, contudo, ele foi à delegacia pedindo para retirar a queixa, afirmando que estava sendo vítima de ameaça.

Quando Pedro José foi morto com a família, a polícia olhou para esse homem como suspeito por conta da situação, passando a investigá-lo.

Fugitivo cometeu crime

As investigações também mostraram que o responsável por executar o crime, matando a família a tiros, foi um dos detentos que fugiram do Conjunto Penal de Feira no dia 24 de fevereiro, quatro dias antes dos homicídios. O atirador é ligado ao filho do homem apontado como mandante.

“Na verdade, o filho do indivíduo que foi preso hoje foi acusado de um latrocínio em 2013 com esse presidiário e a relação que existia entre eles era de comparsas em razão deste latrocínio. Durante a investigação a gente teve como associar o elo de ligação entre essa pessoa e o filho do indivíduo que foi preso hoje”, explicou o delegado.