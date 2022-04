Suspeito de tentar matar três pessoas é morto por PM de folga no norte da Bahia

Um homem de 26 anos foi baleado e morto por um policial da 25ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), na cidade de Casa Nova, no norte da Bahia, após atirar e ferir três pessoas. A ação ocorreu na madrugada deste domingo (10).

O militar, que estava de folga, ouviu os disparos, ocorridos no distrito de Santana do Sobrado. Segundo o depoimento dele, além de não acatar a ordem de prisão, o atirador disparou contra o PM que, em seguida, reagiu. De acordo com o comandante da unidade, capitão Lizandro Santos do Rosário, o homem foi levado para o hospital municipal da cidade, mas não resistiu. Com ele foi apreendida uma pistola 380 e oito munições.

(Divulgação/SSP)

O delegado da DT de Casa Nova, Arnóbio Dionísio, conta que o atirador estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica e tinha passagens por tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de armas. “As pessoas atingidas pelos disparos seguem internadas, mas não correm risco de vida”, disse a autoridade policial.

Mais armas apreendidas

Após a intensificação de rondas e abordagens contra o tráfico de drogas e os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) na região norte foram apreendidas três armas e porções de drogas (cocaína, crack e maconha), nas cidades de Casa Nova e Remanso. Nas ações realizadas na sexta-feira (8) e no sábado (9), sete pessoas foram conduzidas para as delegacias das respectivas cidades.

“Nas operações em áreas rurais e urbanas, nos locais em que a CIPM atende, tivemos bons resultados. Foram apreendidas mais de 30 armas de fogo, no espaço de um mês”, disse o comandante da unidade, ressaltando que o trabalho ostensivo continuará intenso na região.