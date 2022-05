Suspeito de tráfico de drogas é preso em flagrante vendendo cocaína na Bahia

Um homem de 31 anos foi preso na última quarta-feira (11), por tráfico de drogas, em Senhor do Bonfim, no norte da Bahia. Ele foi flagrado no ato da venda, em um estacionamento de um posto de combustíveis na BR-407, após ser investigado pela Delegacia Territorial do município e da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

No momento da abordagem, o homem comercializava cocaína para um caminhoneiro. Os policiais realizaram busca no veículo conduzido pelo suspeito, um Ford Fusion, e encontraram um tablete e meio de cocaína, além de dois sacos plásticos e três papelotes com o mesmo entorpecente.

Foram apreendidos ainda o automóvel, cinco munições calibre .38, dois frascos de anabolizantes, seringas, um pó branco usado para misturar a droga e cerca de 200 pacotes vazios, usados para acondicionar a droga para comercialização.

Autuado em flagrante por tráfico de drogas, o suspeito foi encaminhado a uma unidade prisional, ficando à disposição do Poder Judiciário. Em relação ao usuário que estava comprando a cocaína, foi lavrado termo circunstanciado de ocorrência.