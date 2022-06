Suspeito de tráfico é morto pela PM em Águas Claras

Um suspeito de tráfico de drogas foi morto por policiais militares na manhã desta quarta-feira (29), no bairro de Águas Claras. O homem, que não teve nome divulgado, foi flagrado com comparsas armados durante ronda de uma equipe da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Quando o grupo notou a aproximação da PM, atirou contra os policiais. Houve troca de tiros no local, na Rua Benedito Jenkins, por volta das 6h40. No final do confronto, um dos suspeitos ficou ferido no chão. Socorrido ao Hospital Eládio Lasserre, ele acabou morrendo.

No local a PM ainda apreendeu uma pistola calibre 380, nove munições do mesmo calibre, seis munições calibre 9mm, 39 trouxas de maconha, 14 pinos de cocaína, 37 pedras de crack, um caderno com anotações do tráfico, R$ 2,5 em moedas, dois anéis dourados e um prateado, além de um isqueiro e uma bolsa.

Todo material apreendido foi apresentado na Corregedoria da PM, onde a ocorrência foi registrada.