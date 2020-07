Suspeito de tráfico é morto pela PM em tiroteio no Engenho Velho da Federação

Um suspeito de tráfico de drogas foi morto a tiros na noite de terça-feira (30) depois de uma ação da Polícia Militar no Engenho Felho da Federação. Baelado pela PM, o homem, que não teve nome divulgado, chegou a ser socorrido, mas morreu.

Guarnições das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico apreenderam na ação arma, munições e cerca de 1,5 kg de entorpecentes. A PM reforçou as ações ostensivas no bairro.

Os PMs estavam em uma área conhecida como Forno quando, diz em nota a Secretaria da Segurança Pública (SSP), surpreenderam um grupo de homens armados. Os homens tacaram os PMs com tiros e houve um confronto.

No tiroteio, um dos suspeitos foi baleado. Ele foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas acabou morrendo. A polícia apreendeu com ele um revólver calibre 38, munições, um tablete de maconha, 31 porções da mesma erva embaladas, 34 pinos de cocaína e R$ 17.

A localidade é a mesma em que a Patamo do Batalhão de Choque trocou tiros com traficantes na segunda-feira. Houve também um suspeito morto nesta ocasião.