Suspeito de tráfico que se escondia em São Paulo é preso na Bahia

Apontado pela polícia como líder de uma organização criminosa que atua em cidades do Baixo Sul baiano, Joivan da Paixão Ferreira, 32 anos, conhecido como Bidogue, foi preso na manhã desse sábado (28), em Itabuna, no sul do estado. Suspeito de tráfico e homicídio, ele possuía mandado de prisão em aberto e se escondia em São Paulo.

Monitorado por equipes das polícias Civil, Militar e Federal, Joivan veio à Bahia para fiscalizar o comércio de entorpecentes e determinar a morte de rivais. A facção atua nas cidades de Valença, Piraí do Norte, Ituberá, Igrapiúna, Gandu e Ibirapitanga.

Joivan da Paixão Ferreira veio à Bahia para fiscalizar o comércio de droga (Divulgação SSP-BA)

Segundo a polícia, quando foi abordado, ele apresentou uma carteira de identidade falsa, com o nome de Vinícius Pássaro Pires de Melo, nascido no estado de São Paulo.

Participaram da prisão de Joivan, equipes da Polícia Militar (Cipe Cacaueira, 60ª CIPM, 61ª CIPM e 33ª CIPM), da Polícia Civil (5ª Coorpin) e da Polícia Federal.

"Fomos acionados e, integrados com as outras forças de segurança, alcançamos o êxito de prender o criminoso", disse o comandante da Cipe Cacueira, major Ricardo Silva.