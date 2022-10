Suspeito é morto e outro é baleado em troca de tiros com a PM no Subúrbio

Um suspeito foi morto e outro foi baleado durante uma troca de tiros com a Polícia Militar no bairro do Rio Sena, no Subúrbio de Salvador, na noite da terça-feira (25). Segundo a PM, no local foram apreendidas duas armas de fogo e drogas.

Equipes da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estavam fazendo rondas na região da Rua Irecê quando encontraram um grupo armado. Ao notarem a presença dos policiais, os suspeitos começaram a atirar, diz a PM. Houve uma troca de tiros e dois suspeitos foram baleados.

Os dois foram levados ao Hospital do Subúrbio, mas um morreu. Não há detalhes sobre o estado de saúde do segundo ferido.

Com os dois, foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola calibre 40 sem numeração, 50 pinos de cocaína, 23 embalagens de maconha e 10 pedras de crack.

Todo o material apreendido foi apresentado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada.