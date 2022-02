Suspeito é morto pela PM em troca de tiros no bairro de São Caetano

Um homem suspeito de fazer parte de um grupo criminoso foi morto em troca de tiros com a Polícia Militar no bairro de São Caetano, no sábado (12).

Segundo a PM, os policiais foram até a localidade da Gomeia depois de uma denúncia de violência doméstica. Quando chegaram, havia um grupo criminoso no local que começou a atirar contra os policiais.

Os policiais atiraram também e um dos suspeitos foi baleado. Ele ainda foi socorrido ao Hospital do Subúrbio, mas morreu.

No local, a PM apreendeu uma submetralhadora, munições e 73 porções de drogas, entre cocaína e maconha.

A situação de violência doméstica não se confirmou. O material apreendido foi levado para a Corregedoria da PM, que registrou a ocorrência.