Suspeito é preso e confessa que matou jovem após ajudá-la a trocar pneu

O suspeito de sequestrar a estudante de fisioterapia Mariana Forti Bazza, 19 anos, foi preso em Itápolis, no interior de São Paulo, e segundo a polícia confessou o crime. Rodrigo Pereira Alves, o Rodriguinho, 35 anos, estava escondido no telhado de uma construção de casa de parentes quando foi encontrado.

Rodriguinho aparece em uma filmagem oferecendo ajuda a Mariana depois que ela notou que o pneu do carro estava murcho, ao sair de uma aula de crossfit na academia. Ela dirige o carro até dentro de uma chácara, onde Rodriguinho estava trabalhando ajudando a concluir um serviço de pintura. Depois disso, a jovem não foi mais vista.

(Foto: Reprodução)

O suspeito já foi transferido para Bariri, onde aconteceu o sequestro. Ele indicou para a polícia o local onde estava o corpo dela, em uma estrada em Itápolis, a 60 km da cidade de Mariana.

Já o carro da jovem foi achado ontem à noite, com sinais de luta dentro. Cabelos, possivelmente da vítima, foram recolhidos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a fazer uma busca detalhada na chácara. No local existe um sótão, um poço de cerca de 25 metros de profundidade e além disso há um córrego que passa ao fundo, o que deixa parte da área com difícil acesso. Foram feitas ao todo três buscas, mas assim que houve confirmação de que o corpo havia sido encontrado os trabalhos foram encerrados.

Um grupo de pessoas próximas à Mariana também chegou a fazer buscas por ela em estradas de terra entre Bariri e Itaju, local onde há canaviais, depois que foi informado que o carro da jovem foi localizado com marcas de terra e cana.

Rodriguinho estava preso até cerca de um mês atrás. Ele já tem passagens por furto, extorsão, tentativa de latrocínio contra uma policial, estupro e outros delitos. Dos seus 33 anos, passou 12 na prisão.

A polícia o identificou através do vídeo, de uma foto tirada pela própria Mariana e também com ajuda do dono da chácara, que não tinha muitas informações sobre Rodrigo, mas informou onde ele morava. A operação de buscas durou cerca de sete horas ao todo.

Estrada em que corpo foi achado (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

O crime

Mariana estava na academia com uma amiga. As duas saíram juntas do local por volta das 8h de ontem. Enquanto a colega pegou a moto e foi trabalhar, Mariana vai até o seu carro e nota que o pneu estava murcho.

Um homem se aproxima dela e oferece ajuda. Depois de uma conversa rápida, ele caminha até a chácara, que fica em frente à academia. Mariana o segue de carro. A cena foi captada por câmeras de segurança.

Cerca de 1 hora depois, as mesmas câmeras mostram quando o carro dela sai da chácara - não dá para saber quem está ao volante. Uma pessoa sai pela porta do motorista e volta logo depois, arrancando com o carro.

(Foto: Reprodução)

Mariana chegou a tirar uma foto do homem trocando seu pneu e mandou para o namorado, Jéferson Viana, em uma conversa por aplicativo de mensagem. Ela disse que iria dali para uma borracharia. Foi o último contato da jovem. Jéferson, que é tenente da Marinha e mora em Santos, viajou para ajudar nas buscas pela jovem.

Ele e o pai de Mariana, Airton Fernando Bazza, acompanharam a prisão e foram contidos pela polícia para não agredirem o suspeito. Hoje, mais cedo, a família fez uma missa com amigos de Mariana na intenção de que a jovem fosse achada com vida.