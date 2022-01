Suspeito morre e dois PMs são baleados durante operação em Tancredo Neves

Um homem morreu e dois policiais militares acabaram baleados após confronto, durante uma operação realizada na noite do último sábado (8), no bairro de Tancredo Neves. Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que policiais da 1ª, 23ª, 47ª, 48ª, 50ª e 82ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) participavam da Operação Vetor Aéreo, com o apoio de aeronaves do Grupamento Aéreo (Graer), quando se depararam com homens armados, que passaram a efetuar disparos de armas de fogo contra os pms.

"Houve revide e, durante a troca de tiros, dois policiais e um homem foram alvejados", informou ainda a PM. Ainda de acordo com a corporação, um dos policiais foi ferido na perna e socorrido pelas equipes que participam da operação. "Ele está fora de perigo e seu quadro é considerado estável. O outro policial foi atingido de raspão. Encaminhado a uma unidade de saúde, recebeu alta no mesmo dia. O homem alvejado, por sua vez, foi socorrido pelos policiais para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos", diz a nota.

A polícia informou que durante a ocorrência foram apreendidos 103 porções de cocaína prontas para consumo e 48 porções da mesma droga embaladas, além de cápsulas de variados calibres.