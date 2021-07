Suspeito por matar homem em emboscada na cidade de Brumado é preso

Um homem foi preso nesta segunda-feira (5) acusado de envolvimento na morto de Natal Batista Lima, em junho desse ano, em Brumado. Usuário de drogas, Natal foi morto em uma emboscada de traficantes, segundo as investigações.

O corpo da vítima foi encontrado já em avançado estado de decomposição no Rio do Antônio, com pedras amarradas aos pés e mãos, vários dias depois de ser considerado desaparecido.

(Foto: Reprodução)

A delegacia de Brumado cumpriu o mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra os suspeitos. "Segundo as informações colhidas pela nossa investigação, o crime ocorreu por conta de envolvimento com o tráfico de drogas", explica o delegado Paulo Henrique de Oliveira.

O suspeito preso hoje já responde por um homicídio qualificado que aconteceu em 2017. "A vítima, que era usuária de drogas, foi chamada para o local do crime para fazer uso de entorpecentes, junto com um amigo, que conseguiu fugir. As investigações foram iniciadas com a descoberta do corpo, em 29 de junho, e no sétimo dia da apuração um dos acusados de ser o autor do crime foi preso. As investigações seguem em curso", acrescenta o delegado.

O preso está na delegacia de Brumado à disposição da Justiça.