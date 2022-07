Suspeitos armados fazem arrastão em canteiro de obras em Feira de Santana

Dois homens armados realizaram um arrastão no bairro Sim, em Feira de Santana, no início da manhã de quinta-feira (7), após invadirem canteiros de obras. Segundo informações da TV Subaé, eles teriam roubado pelo menos 60 aparelhos celulares e uma moto, pertences dos trabalhadores que estavam no local.

Com a moto, os suspeitos roubaram os operários em dois canteiros seguintes. De acordo com a Polícia Militar, guarnições foram encaminhadas para o local, e conseguiram recuperar a moto suspeita de ter sido usada pelos indivíduos na ação criminosa na Avenida Sérgio Carneiro.

O veículo foi apresentado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). Apenas 12 operários foram na delegacia registrar a ocorrência.