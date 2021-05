Suspeitos de 10 homicídios e assaltos na BR-101 são mortos em Ibirapitanga

Fotos: Divulgação/PM

Três homens morreram em confronto com policiais militares da 61ª CIPM/Ubaitaba e da Cipe Cacaueira na manhã desta quarta-feira (12), numa localidade conhecida como ‘Lago do Jacaré, região rural do município de Ibirapitanga, no sul da Bahia.

De acordo com informações da Polícia Militar, as guarnições realizavam rondas na zona rural quando avistaram três homens em motocicletas. Foi dada voz de parada, mas os suspeitos, identificados como ‘Barriguinha’, ‘João’ e ‘Paulo’, o Bago, teriam reagido e atirado contra os policiais.

Ainda conforme a polícia, o trio é suspeito de ser autor de diversos roubos na zona rural, tráfico de drogas, assaltos na BR-101 e também de pelo menos 10 homicídios na região de Ibirapitanga.

A PM informou que os policiais ainda prestaram socorro e encaminharam os suspeitos ao Hospital Municipal de Ibirapitanga, onde foram constatados os óbitos.

Com os suspeitos a PM afirma ter encontrado documentos e motocicletas roubadas, drogas e também três armas de fogo. Com informações do Ubatã Notícias.