Suspeitos de assassinar tenente da Rondesp em Cosme de Farias são mortos pela PM

Dois homens suspeitos de participação na morte do tenente Mateus Grec Carvalho Marinho Queiroz, no bairro de Cosme de Farias, foram mortos durante confronto com a polícia, na madrugada dessa quarta-feira (15), no bairro de Sussuarana Nova. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que eles foram localizados por policiais do Batalhão de Choque e Rondesp Central.

"Ao avistar os policiais, a dupla que estava refugiada, em uma residência, atirou contra os PMs. Houve confronto e os criminosos acabaram atingidos. Eles foram socorridos para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiram”, informou o comandante do Batalhão de Choque, tenente-coronel Wildon Teixeira Reis.

Com os criminosos foram apreendidos uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, munições, carregador, 35 celulares, 26 kits de drogas, 33 tiras envelopadas de entorpecentes, 50 quilos de alimentos em embalagens prontos para serem arremessados para o Complexo Penitenciário de Mata Escura, uma balança e um relógio. A ocorrência foi registrada na Corregedoria da Polícia Militar.

Mateus foi morto na noite do último último domingo (12), quando ao lado de policiais da 58ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e da Rondesp fazia ronda na Rua Araçatuba, no Alto do Cruzeiro. Eles foram surpreendidos por um grupo com dezenas de homens armados. O PM Mateus Grec de Carvalho Marinho, 35 anos, foi baleado na região do tórax.

Socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE), Mateus não resistiu e acabou morrendo. Na mesma ação, um suspeito foi baleado e também morreu. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 45. "Nossas equipes foram atacadas por um grupo de cerca de 20 a 30 homens armados, com armas de fogo semiautomática e automáticas. Durante esse enfrentamento, o tenente Mateus Grec veio a ser atingido e veio a óbito. Foi atingido na abertura do colete a prova de balas, lateralmente", disse à TV Bahia o major Valdino Sacramento.

O policiamento foi reforçado na região do bairro. Uma base comunitária está no local. "Trouxemos um aporte ainda maior para região, o que já estava intensificado ficará mais ainda. Não existe prazo para terminar. vamos dar uma resposta mais incisiva à marginalidade", acrescentou.

O tenente Grec era lotado na Rondesp Atlântico e estava na PM há cerca de 8 anos. Ele deixa esposa. Em nota, a PM lamentou a morte. O sepultamento será realizado hoje, no cemitério Bosque da Paz às 14h.

Em um dos últimos posts feito em rede social, Mateus publicou uma foto fardado celebrando a apresentação de um fuzil. "Apresentar o primeiro fuzil da Rondesp atlântico foi uma realização pessoal. É lama, é mato, chuva, é charco. Menos um fuzil na área, menos um perigo para nossos irmãos policiais", escreveu. "É isso que estamos enfrentando todos os dias. No mais, agradeço muito ao meu pelotão. Tem sido uma experiência, incrível, irmãos", escreveu.