Suspeitos de furtar apartamento de Carlinhos Maia já teriam roubado igreja

Dois dos suspeitos de envolvimento no furto do apartamento de Carlinhos Maia, em Maceió (AL), são investigados por participar de um roubo de R$ 500 mil em uma igreja de Campina Grande, na Paraíba. Nesta segunda-feira (6), três homens foram presos.

A Polícia Civil informou que os suspeitos fazem parte de uma quadrilha especializada em furto de objetos valiosos. Até o momento, o mandante do crime não foi localizado.

Segundo o R7, os suspeitos teriam se hospedado em um hotel cinco estrelas vizinho ao condomínio onde o influenciador mora para poderem pular o muro e entrar no residencial.

Dois entraram no imóvel enquanto o terceiro ficou no veículo usado no crime. Para despistar a polícia, nas duas horas em que a dupla esteve no apartamento, o motorista ficou circulando com o carro.