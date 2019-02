Suspeitos de participar de morte de turista argentino são presos em Itapuã

Os dois suspeitos de terem matado o turista argentino Luiz Daniel Barizone, 65 anos, durante um assalto no Farol de Itapuã, estão presos. Lucas Amâncio de Souza, conhecido como Chuck, 22 anos, e Danilo dos Santos Lima, o Novato, 18, foram capturados durante ações das polícias Militar e Civil e apresentados, na manhã desta quinta-feira (21) no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba.

Os criminosos atacaram a vítima na noite de terça-feira (19) e roubaram dois celulares e R$ 100. O turista foi morto após assistir ao pôr do sol com a família.Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Chuck acertou Luiz com uma faca.

Lucas foi localizado por equipes da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Itapuã), na noite de quarta-feira (20), próximo da Lagoa do Abaeté, onde reside.

"Importante ressaltar que o caso foi uma exceção. Patrulhamos diariamente a região e o fato aconteceu em um local sem iluminação pública, o que estimula a prática criminosa", destacou o comandante da 15ª CIPM, major Marcelo Franco.

(Foto: Alberto Maraux/SSP-BA)

Já na manhã desta quinta-feira (21), Danilo terminou capturado por investigadores da 12ª Delegacia (Itapuã) e do DHPP, também no bairro de Itapuã.

"Grande trabalho integrado envolvendo três delegacias e a PM. Esperamos que a dupla permaneça por bastante tempo presos", declarou o titular da 12ª Delegacia, delegado Nilton Tormes.

A dupla informou em depoimento que vendeu os itens roubados da vítima - um deles, vestia uma bermuda comprada com o valor do comércio ilegal. Chuck acumula, com este caso, seis registros policiais pelos crimes de roubo, furto, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Novato, por sua vez, assumiu ter cometido roubos na adolescência, mas pela primeira vez foi pego.

A faca usada no crime foi encontrada e encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde será periciada.

Ataque no pôr do sol

Era a primeira vez que Luiz Barizone vinha a Salvador. Por aqui, ao lado da esposa, Emília, 60, e da filha, Daniela, 25, aproveitava para conhecer a cidade. Decidiram os três assistir ao pôr do sol ao lado do Farol de Itapuã, por volta das 18h de teça (19). Tinham a intenção de retornar para o Hotel Ônix, onde estavam hospedados, em Piatã, antes do anoitecer.

Luiz, no entanto, foi morto com um golpe de faca nas costas depois de ter dois celulares e R$ 100 roubados pelos dois suspeitos, um deles armado. Antes de sair do hotel, a família foi alertada por funcionários que a região era perigosa para fazer passeios noturnos.

De acordo com informações do Consulado da Argentina em Salvador, a família estava ao lado do Farol quando os dois suspeitos chegaram anunciando o assalto. Luiz estava ao lado da esposa, Emília, enquanto a filha caminhava poucos metros à frente.

Argentino foi esfaqueado em assalto (Foto: Reprodução/Facebook)

Ataque

Segundo Santiago Trasmonte, vice-cônsul da Argentina em Salvador, o casal foi surpreendido pelos suspeitos que arrancaram uma bolsa que Emília carregava. Durante a tentativa de arrancar o objeto, os suspeitos tiveram dificuldade em levá-lo, e a mulher acabou caindo na faixa de areia.

Luiz tentou fazer com que a esposa se desvencilhasse da bolsa, o que causou uma briga. Um dos suspeitos acabou esfaqueando o turista nas costas. Ele morreu no local, depois de ser atendido por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) - a equipe de paramédicos chegou cerca de 20 minutos depois.

"A filha estava um pouco à frente quando escutou o pai gritando. Ela avistou dois suspeitos. Um deles, esfaqueando Luiz. Pessoas que estavam na praia chegaram a socorrê-lo, reanimando-o, mas ele acabou morrendo depois de ser atendido pelos médicos", disse o vice-cônsul.

Segundo informações do consulado, outro turista argentino havia sido atacado este mês no bairro de Stella Maris. Identificado como Daniel Gustavo, 49, ele também foi esfaqueado nas costas por dois homens após reagir a um assalto. A vítima foi socorrida para o Hospital Menandro de Faria e já retornou para o país de origem. O caso é apurado pela 12ª Delegacia (Itapuã).

Viagem

A família desembarcou em Salvador no último dia 14 de fevereiro, vindo da cidade de Córdoba. Por aqui, eles ficariam até domingo (24) e já haviam conhecido outros pontos turísticos da cidade.

Luiz era professor de educação física aposentado e já tinha estado no Brasil outras vezes em viagens feitas de carro, sempre em destinos mais próximos do país de origem, na região Sul.

"Obviamente, elas [esposa e filha] estão arrasadas. Pretendem retornar para Argetina o mais breve possível, assim que resolver a liberação do corpo de Luiz", disse Santiago.

O cônsul da Argentina em Salvador, Pablo Virasoro, disse que o consulado está dando o suporte à família, ajudando nas traduções e nos trâmites para a liberação do corpo do argentino. A família compareceu ao Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) por volta das 15h desta quarta-feira (20).

A família ficou no local até as 16h. Do lado de fora foi possível ver que Daniela, amparada pela mãe e por funcionários do IML, estava muito abalada.

Na capital baiana, a família teve no Centro Histórico o seu principal lugar de visita. Pontos como o Pelourinho e o Santo Antônio Além do Carmo passaram pelo roteiro da família, segundo o vice-cônsul.

O corpo do argentino está no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues e será levado para a Argentina.