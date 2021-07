Suspeitos de participarem de chacina em povoado na Bahia são presos

Três homens suspeitos de envolvimento em uma chacina que resultou na morte de quatro pessoas, ocorrida em fevereiro deste ano, no povoado de Lajinha, foram presos durante ação da Delegacia Territorial (DT) de Pindobaçu, com o apoio da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Senhor do Bonfim.

Os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, expedidos pela Vara Crime de Pindobaçu, foram cumpridos nas últimas 48 horas. Dois suspeitos foram localizados na cidade de Senhor do Bonfim e o terceiro já estava no Conjunto Penal de Juazeiro.

De acordo com o coordenador da 19ª Coorpin/Senhor do Bonfim, delegado Felipe Néri, as mortes atribuídas aos suspeitos podem ter relação com o tráfico de drogas. Uma garota de 12 anos e três homens foram vítimas da chacina.