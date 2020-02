Suspeitos de roubar carro de motorista de app morrem em perseguição na Paralela

Dois homens morreram na madrugada desta quarta-feira (05) na Avenida Paralela, em Salvador. A Polícia Militar informou que os homens, que não tiveram os nomes divulgados, haviam roubado o carro de um motorista de aplicativo no bairro de Cajazeiras.

De acordo com a Polícia Militar uma viatura de policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp Atlântico recuperou um veículo uma hora depois de ter sido roubado de um motorista de aplicativo e apreenderam com os criminosos uma arma de fogo.

"A guarnição estava em deslocamento na referida Avenida, quando dois homens em um veículo Prisma, ao perceberem a presença dos policiais, fugiram com direção perigosa. Durante o acompanhamento, um dos ocupantes do carro efetuou disparos de arma de fogo contra os militares. Em seguida, o condutor perdeu o controle do automóvel e colidiu em um poste de luz. A PM acionou o Samu, que constatou a morte dos dois indivíduos. Na ação, a guarnição apreendeu um revólver calibre 38 com numeração suprimida. O proprietário do veículo esteve no local e informou que é motorista de aplicativo e havia sido roubado, uma hora antes, no bairro de Cajazeiras, em Salvador", afirmou a PM, em nota.