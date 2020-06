Suspeitos de roubos em Salvador usando fardas da PM são presos

Três suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que agia usando fardas da Polícia Militar foram presos na manhã desta sexta-feira (19), durante operação da Corregedoria Geral da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Um dos presos é um guarda municipal de Cachoeira, no Recôncavo baiano. Na mesma ação, a polícia apreendeu arma, simulacros, munições e fardamentos.

Segundo a SSP, a quadrilha desmantelada era responsável por roubos, extorsões com uso de sequestro e também homicídios na capital baiana. Entre as ações de responsabilidade deles estão dois assaltos contra a Claro, no Itaigara, e o Pão de Açúcar, no Stiep, no início desse ano.

Com o trio, os policiais apreenderam três simulacros de pistola, um revólver calibre 38, munições, coletes balísticos, algemas, fardas da PM, entre outros objetos. Os três presos passam por exames e interrogatórios no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e depois serão encaminhados ao sistema prisional.

Deram apoio à Corregedoria Geral da SSP, equipes da COE, DHPP e Draco, da Polícia Civil, e da Patamo do Batalhão de Choque da PM.