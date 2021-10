Suspeitos são presos com carro roubado, munições de fuzil e drogas em Simões Filho

Equipes da Rondesp (Rondas Especiais) RMS e da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar apreenderam munições de fuzil, uma pistola e drogas nesta quinta-feira (30), no município de Simões Filho, com dois homens, em ações distintas.



Os policiais foram informados sobre um veículo roubado na localidade e iniciaram ações para localizá-lo. Ao chegar ao local, as guarnições conseguiram recuperar o carro e capturar o assaltante na Avenida Elmo Cerejo de Farias. Durante a abordagem, os policiais encontraram quatro celulares roubados e um aparelho para bloquear sinal de GPS.



Minutos depois, já em outra ocorrência, as equipes localizaram outro homem com uma pistola, dois carregadores para o armamento, 60 munições de fuzil, 60 pinos de cocaína, e 14 porções de maconha.



Os materiais e os homens foram apresentados na 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho.