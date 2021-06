Suspensa devido ao feriado, vacinação em Itabuna retorna nesta sexta

Apesar de ter sido suspensa nesta quinta-feira (03), a vacinação em Itabuna será retomada a partir de sexta-feira (04). De acordo com a assessoria da Prefeitura do município, o motivo da suspensão teria sido o feriado de Corpus Christi.

Na sexta, poderão comparecer na Rede de Frio, local da vacinação, das 8h às 14h, o grupo de pessoas com idade a partir de 56 anos e pessoas com idade a partir de 18 anos com comorbidades. No sábado (05), também será mantida a vacinação dos rodoviários. A aplicação da primeira dose contra covid-19 (OXFORD) será destinada aos trabalhadores rodoviários motoristas de táxi, mototáxi, transporte escolar e motoristas e ajudantes de transportadoras. Também serão vacinados os trabalhadores rodoviários motoristas, cobradores e atendentes de guichê que não conseguiram se vacinar na semana passada. O horário será das 08h30 às 14h00 na USEMI.

Já os trabalhadores da educação da rede municipal, estadual e UFSB poderão se vacinar na terça-feira (08) no IMEAM das 08h30 às 14h.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do município, o grupo prioritário da vacinação contra a Influenza terá prosseguimento na sua aplicação a partir da próxima semana, na segunda-feira (07) nas Unidades Básicas de Saúde, pelo turno matutino.