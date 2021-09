Suspensão de Capitão Alden será julgada nesta terça-feira (14)

O processo de suspensão do Capital Alden (PSL) será julgado na tarde desta terça-feira (14), na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A votação no plenário está agendada para começar às 15h.

Alden é alvo de um processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar, após acusar a prefeitura, sem provas, do pagamento de R$ 1,6 milhão de propina para integrantes da oposição. Pelas declarações, Alden pode ser punido com 30 dias de suspensão.

A recomendação do afastamento dele ocorreu em parecer do deputado Luciano Simões Filho (DEM), que é o relator do caso no Conselho de Ética da Alba, e referendada pelos outros membros do colegiado em 21 de julho. Houve nova sessão no dia 11 de agosto, e a Mesa Diretora corroborou a decisão.