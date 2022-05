Suspenso, Iury desfalca o Vitória contra o Confiança

A lateral direita do Vitória terá nova peça diante do Confiança. Titular da posição, Iury levou o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo de domingo (22), às 17h, no Barradão, válido pela 7ª rodada da Série C do Brasileiro. O jogador levou a chapinha ainda no primeiro tempo da derrota por 1x0 para o Botafogo-PB.

Iury também se machucou durante o duelo com a equipe paraibana e acabou substituído por Daniel Bolt, principal candidato a ficar com a vaga. Outra opção, Alemão não foi relacionado porque tratava de uma dor lombar e ainda será reavaliado pelos médicos.

Além de Iury, o auxiliar técnico Ricardo Amadeu e outros três jogadores do Vitória levaram cartão amarelo na partida contra o Botafogo-PB. Os zagueiros Danilo Cardoso e Mateus Moraes e o volante João Pedro também foram advertidos, mas não estavam pendurados.

O elenco do Vitória se reapresenta na tarde desta quinta-feira (19), quando inicia os preparativos para o jogo contra o Confiança. Com apenas quatro pontos somados, o Leão amarga a zona de rebaixamento, na 18ª colocação.