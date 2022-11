Sussuarana: adolescente é apreendido em carro roubado com arma falsa e quatro celulares

Um adolescente foi aprendido com um carro roubado, no bairro de Sussuarana, na tarde do último sábado (12). No veículo foram encontrados quatro celulares e uma pistola falsa. Questionado sobre a origem dos celulares, o adolescente não soube explicar. Em nota, a Polícia Militar (PM) explicou que policiais realizavam rondas, quando receberam um chamado do Centro Integrado de Comunicação (Cicom) por conta do roubo de um veículo na Avenida Assis Valente, em Cajazeiras. Ainda segundo a denúncia, o mesmo automóvel estaria sendo utilizado em assaltos a transeuntes no bairro de Tancredo Neves.

Os militares intensificaram as buscas na região, localizando, na Rua Sussuarana, um carro com as mesmas características do veículo envolvido nas duas ocorrências, que foi imediatamente abordado. Durante a abordagem, os pms constataram que o automóvel estava sendo conduzido por um adolescente que portava uma pistola falsa, além de quatro celulares cuja procedência ele não soube explicar.

O adolescente foi apreendido e encaminhado para a DAI, onde compareceram o proprietário do carro, que confirmou que o mesmo havia sido roubado, bem como algumas das vítimas que tiveram os telefones subtraídos. Todos reconheceram o adolescente apreendido como o autor dos roubos.