Sussuarana entra em lista de bairros com medidas de restrições

O bairro de Sussuarana vai entrar na lista dos que têm medidas restritivas no combate ao novo coronavírus a partir da quinta-feira (11), segundo anunciou nesta terça-feira (9) o prefeito ACM Neto. O prefeito estava no bairro pela manhã para entregar uma obra de requalificação da Avenida Ulysses Guimarães.

Sussuarana registrou 195 casos da covid-19. Destes, 182 foram nos últimos 30 dias e 126 destes foram apenas na última semana. "Vamos ingressar com todas as ações de apoio e proteção à vida aqui no bairro de Sussuarana", afirmou. "Esperamos que nossa presença aqui possa ser bastante breve".

Além disso, Neto anunciou também nova prorrogação das medidas no bairro de Periperi - é a segunda vez que isso ocorre desde que começaram as ações. "Vamos ter mais uma semana de validade, estamos indo para terceira semana consecutiva de presença da prefeitura no bairro de Periperi. Era importante ter entrado no Subúrbio, como nós entramos", afirmou. "Periperi foi o segundo bairro do Subúrbio a entrar nas medidas protetivas, mas ainda há um número representativo de casos no bairro, então vamos estender a presença da prefeitura por mais sete dias na comunidade", explicou.

O decreto de restrições permite o funcionamento de: supermercados, farmácias, agências bancárias e lotéricas, repartições públicas e cartórios; estabelecimentos que estejam funcionando em regime de delivery, não sendo permitido o sistema de retirada no local; serviços de saúde e clínicas veterinárias.

Haverá, ainda, ações de proteção à vida com distribuição de máscaras, realização de testes rápidos, medição de temperatura, doação de cestas básicas para feirantes e ambulantes, higienização e desinfeção de ruas, ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, apoio a instituições que atendam idosos, crianças e pessoas com deficiência e Cras Itinerante.

Sussuarana se junta portanto a Paripe, Periperi, Pernambués, Beiru/Tancredo Neves, Fazenda Grande do Retiro, Itapuão, São Caetano e São Marcos, o que totaliza nove bairros com medidas mais severas contra a covid-19 na capital baiana.

Respiradores

Neto também anunciou que Salvador recebeu 60 novos respiradores enviados pelo Ministério da Saúde. Os aparelhos chegaram ontem e estão no centro de logística da cidade. Ainda não foi anunciado para onde eles serão encaminhados.

"Quero antecipadamente agradecer ao governo federal, ao Ministério da Saúde, pelo envio desses 60 respiradores. Eles vão ajudar para que a gente possa ampliar ainda mais todo nosso sistema de assistência à saúde", afirmou Neto.

A rede particular está com 82% dos leitos covid ocupados, a maior taxa desde que a pandemia começou. O município tem 75% dos leitos de UTI ocupados e 74% dos leitos clínicos.