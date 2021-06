Sussuarana: homem é morto com golpes de faca; companheira é suspeita

Um homem foi morto com golpes de faca na noite de sábado (5) no bairro de Sussuarana Velha, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na Rua Marina Deiró às 23h15.

As informações preliminares da Polícia Civil indicam que a companheira de Joilton efetuou golpes de faca contra a vítima. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a mulher suspeita pelo crime foi presa.

Ele chegou a ser socorrido por familiares para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar informou que foi acionada para a ocorrência, por volta das 23h15. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.