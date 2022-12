Sustentabilidade faz ação no Festival Virada e estimula o descarte correto de lixo

A conscientização ambiental também foi pensada e inserida no Festival Virada Salvador. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), instalou um papa-reciclagem na Arena Daniela Mercury para estimular o descarte correto dos resíduos sólidos, a geração de renda para os recicladores e cooperativas e a preservação ambiental.

A estrutura metálica em formato de um peixe foi montada em um ponto estratégico do Festival Virada, próximo à vila gastronômica e à cooperativa beneficiada. No local, é possível descartar resíduos como alumínio, plástico, papel e papelão. O formato de peixe serve para lembrar que os animais marinhos são alguns dos mais prejudicados pela poluição e descarte irregular dos resíduos.

“Com o papa-reciclável, nós queremos estimular a população a ter uma conscientização ambiental, a entender a importância da logística reversa e da reciclagem dos resíduos sólidos, então nós estamos aqui fazendo esse trabalho de conscientização com todas as pessoas que estão curtindo a festa e também com o pessoal que está trabalhando”, afirmou a secretária municipal de Sustentabilidade e Resiliência, Marcelle Moraes.

Bruno Paredes, de 45 anos, aproveitou para incentivar o filho Kenshi Paredes, de 4 anos, a descartar a garrafa plástica dentro da estrutura. “Eu acho uma iniciativa legal, pois incentiva a reciclagem de material. Com o descarte correto é possível reaproveitar os materiais para fazer novos produtos e com isso evitar novas extrações de minérios, preservando o meio ambiente”.

Público adere - Vendedor ambulante, Railan Almeida, de 18 anos, também descartou uma garrafa plástica de água mineral no papa-reciclagem. “Nós recebemos a orientação da equipe da secretaria e eu achei legal, porque evita que o ambiente fique sujo”.

A secretária lembrou que esse é o primeiro ano de ativação da conscientização ambiental dentro do Festival Virada, com o uso do papa-reciclagem. “O festival é um local importante para chamar a atenção dos baianos e turistas sobre o descarte correto. O resíduo que estaria indo para o aterro sanitário, agora irá para as cooperativas, gerando renda e sendo reutilizado. Esse é um momento histórico para Salvador, pois é o primeiro ano que estamos falando de preservação do meio ambiente no nosso Réveillon da virada. Com isso, a cidade dá um importante passo nesse processo de conscientização ambiental”, sinalizou a secretária.