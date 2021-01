Susto em alto-mar: ferry-boat Rio Paraguaçu para no meio da travessia

Um grande susto marcou os passageiros que fizeram a travessia Mar Grande-Salvador na noite de terça-feira (5) através do ferry-boat Rio Paraguaçu. A embarcação apresentou problemas mecânicos e chegou a ficar parado por cerca de 10 minutos no meio do mar.

Além da interrupção da travessia, as luzes do ferry apagaram e coletes salva-vidas tiveram que ser entregues aos passageiros. Apesar do susto, após algumas tentativas, a embarcação voltou a funcionar normalmente, concluindo seu trajeto no terminal de São Joaquim por volta das 22h.

A Internacional Travessias, empresa responsável pelo sistema ferry-boat, afirmou através de nota que houve uma falha em um dos geradores, mas o ferry Rio Paraguaçu completou a viagem, não parou.

"Em situações dessa natureza, ocorre da embarcação diminuir um pouco a velocidade, mas, mesmo assim, o trajeto foi concluído num tempo estimado comum, em 60 minutos, e com segurança", diz a nota da administradora.

Ainda de acordo com a Internacional Travessias, a operação geral do sistema não foi impactada, e toda a demanda foi atendida dentro do horário normal de funcionamento.

O ferry Rio Paraguaçu está, neste momento, em manutenção. Nesta quarta-feira (6), a operação segue com cinco embarcações à disposição, com viagens de hora em hora e possibilidade de viagens extras em caso de aumento de demanda.