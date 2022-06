SUV híbrido terá autonomia para rodar 200 km sem usar gasolina

Tecnologia híbrida da GWM promete que SUV irá rodar até 200 km em modo elétrico

Na sequência da Caoa Chery, que semana passada anunciou a eletrificação da sua linha, a Great Wall Motors (GWM) comunicou que irá oferecer sistemas híbridos em seus modelos.

O fabricante chinês, que começa a comercializar seus produtos no último trimestre do ano, tem como destaque o Haval H6, um SUV híbrido que roda até 200 quilômetros em modo elétrico.

“Enquanto em um veículo híbrido convencional o motor elétrico serve apenas como suporte ao motor a combustão, no sistema DHT GWM é a motorização elétrica que é o personagem principal, deixado o motor a combustão apenas como apoio quando for necessário”, explica Oswaldo Ramos, Chief Commercial Officer da GWM Brasil.

A tecnologia consiste em um motor 1.5 turbo, uma dupla motorização elétrica e um par de engrenagens fixas que conectam o motor a combustão às rodas.

A potência combinada é de 483 cv. São 77,7 kgfm de torque, com acelerações de 0 a 100 km/h em até 4,8 segundos.

O preço ainda não foi divulgado e a rede de concessionárias será anunciada no próximo mês.

ELETRIFICADO NA GARAGEM?

O desejo de ter um carro próprio e a preferência por veículos elétricos continuam crescendo em todo o mundo.

A constatação é da pesquisa EY Mobility Consumer Index 2022, que acaba de ser divulgada.

Pela primeira vez, mais da metade (52%) dos entrevistados que planejam comprar um carro afirma que vai escolher um veículo totalmente elétrico, híbrido plug-in ou híbrido.

Pesquisa aponta que o desejo pelos veículos eletrificados cresceu

45% do público diz que pretende comprar um carro nos próximos dois anos, um aumento de 12% em relação à pesquisa anterior.

Quase dois terços (63%) pretendem comprar nos próximos 12 meses.

A maioria quer carros novos: 32%, contra 12% dos que pretendem comprar um usado.

E NO MERCADO NACIONAL?

A pesquisa, conduzida pela Agência EY, não contemplou consumidores brasileiros, mas a demanda está crescendo no país.

Com 3.387 emplacamentos, as vendas de veículos leves eletrificados - que inclui híbridos e puramente elétricos - voltaram a crescer em maio, retomando a curva ascendente do início do ano.

No mercado brasileiro, a demanda por híbridos e elétricos cresceu

Além disso, houve uma recuperação de parte da queda de abril em relação a março, de acordo com dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico.

O aumento foi de 8,5% sobre abril (3.123) e de 9% sobre maio de 2021 (3.102).

FÔLEGO RENOVADO

A atual geração do Gol, que está em seu último ano de produção, surpreendeu ao liderar o ranking de emplacamentos de carros de passeio em junho.

Perto da despedida, o veterano Gol é o carro de passeio mais vendido do mês

6.739 unidades do hatchback da Volkswagen foram licenciadas até sexta-feira (24), volume superior ao do Hyundai HB20 (5.618), modelo que lidera o segmento neste ano.

PRODUÇÃO AFETADA

A Toyota informou um corte no seu plano de produção global de julho.

De acordo com o fabricante, 50 mil veículos deixarão de ser produzidos em suas linhas no mês por causa da falta de componentes eletrônicos e das interrupções no fornecimento de peças.

"Como continua difícil olhar para o futuro devido à escassez de semicondutores e à disseminação da covid-19, existe a possibilidade de que o plano de produção seja menor", explicou a empresa por meio de comunicado.

Com o impacto, a Toyota prevê produzir 800 mil unidades globalmente no mês que vem.

IVECO SEGUE EM ALTA

A Iveco anunciou a contratação de 250 funcionários temporários para a fábrica de Sete Lagoas (MG). Esses colaboradores foram recrutados para as áreas de manufatura.

A montadora italiana de veículos comerciais registrou crescimento de 62% nos emplacamentos entre janeiro e maio deste ano, em relação a igual período de 2021, contra uma queda de 2% do mercado total de pesados, de acordo com a Anfavea, associação dos fabricantes de veículos.

VISUAL CUSTOMIZADO

A Yamaha segue com sua collab com a Marvel e irá aproveitar o lançamento de "Thor: Amor e Trovão", previsto para estrear dia 7 de julho no Brasil, para lançar uma edição especial da FZ 250.

Essa série da motocicleta, que chegará às concessionárias na segunda quinzena de julho, conta com detalhes exclusivos e os grafismos trazem elementos inspirados na armadura do herói.

O collab da Yamaha com a Marvel rendeu mais um produto personalizado

A mecânica é a mesma, e o propulsor rende 20,9 cv de potência e 2,1 kgfm de torque.

O preço público sugerido será de R$ 21.999, valor que não inclui o frete.