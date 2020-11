Suzana Ramos, do PSDB, é eleita nova prefeita em Juazeiro

Suzana Ramos, do PSDB, foi eleita neste domingo como nova prefeito de Juzeiro, no norte da Bahia. Com todas as urnas apuradas, ela teve 55,68% dos votos válidos. Paulo Bonfim (PT), que buscava reeleição, ficou em segundo, com 29,09% dos votos válidos. É a primeira vez que uma mulher é eleita como prefeita da cidade.

A vitória da candidata de 54 anos foi apontada pelas últimas pesquisas realizadas na cidade. Suzana tem 54 anos, é viúva e tem formação de assistente social. Ela formou chapa com Leonardo Bandeira, do Solidariedade, em uma coligação que ainda incluía PDT, PTB, Patriota, Pros,, Rede, PTC, PRTB e PV..

Os outros candidatos derrotados foram Coronel Anselmo Bispo (DEM), com 10,41% dos votos, Raffani Souza, com 3,87% dos votos, Breno (PSOL), com 0,56% dos votos, e Capitão Moreira (Avante), com 0,40% dos votos.

Houve ainda 1,60% de votos brancos e 4,78% de votos nulos.