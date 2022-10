Suzane von Richthofen apresenta trabalho da faculdade sobre maternidade

Condenada a 39 anos por matar os pais, Suzane von Richthofen foi fotografada nesta quinta-feira (20) quando apresentava um seminário em uma universidade de Taubaté, interior de São Paulo.

O tema da apresentação foi sobre "os desafios da gestação tardia e a importância das tecnologias reprodutivas". Suzane estava com o credenciamento para fazer a apresentação, além de acompanhar colegas da universidade em que estuda. Ela cursa biomedicina e conseguiu entrar após ter nota alta no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Nas férias da faculdade, Suzane conseguiu autorização para frequentar aulas de um curso particular de informática, já que não estaria acostumada e ambientada com a tecnologia devido a prisão.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) não respondeu se a condenada tinha autorização para participar da 11ª edição do Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento (Cicted), da Unitau, segundo informou o G1.