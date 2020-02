Tá em casa mas quer ficar de olho no primeiro dia de folia do Carnaval? É pra já. A prefeitura de Salvador está transmitindo ao vivo a maior festa popular do mundo. Confira:

