Tadeu Schmidt faz sua estreia no BBB22: 'Que alegria!'

Tadeu Schmidt faz sua estreia no BBB22 na noite desta segunda-feira (17). O novo apresentador do reality deu as boas-vindas para o público e falou sobre as emoções que está vivendo.

"Que alegria, que emoção estar aqui com vocês. Que maravilha. Está começando o BBB22. Sabe o que isso significa? Tudo! Significa que são duas décadas de programa no ar, que coisa linda!"

E mais uma vez o BBB está inserido nesse cenário de pandemia: "Temos 20 participantes, 10 pipoca, 10 camarote. Três deles foram testados positivos pela Covid."

Os participantes positivados não entram na casa nesta segunda.