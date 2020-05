TamoJunto: série de lives debate o mercado publicitário diante da pandemia

A pandemia afeta diversos setores da sociedade. Por conta disso, o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-Bahia) decidiu lançar o projeto #TamoJunto, para debater sobre a gestão das agências de propaganda diante do cenário atual.

O projeto consiste em lives que serão transmitidas semanalmente. A primeira será nesta terça-feira (12), às 10h, no perfil da entidade no Instagram (@sinaprobahia). O debate de estreia será comandado pelo consultor em gestão e professor Osvaldo Matos, convidado pela presidente do Sinapro-Bahia, Vera Rocha.

“Neste momento de tantas incertezas, nosso objetivo é levar, não somente aos publicitários, mas a todos os agentes da economia local, esclarecimentos e orientações que possam fortalecer as agências de propaganda e todas as empresas de um modo geral, porque, de uma forma ou de outra, todas estão ligadas ao mercado publicitário baiano, uma vez que já são ou que serão, em algum momento, anunciantes ”, explica Vera.

Semanalmente, a live #TamoJunto abordará assuntos de interesse dos publicitários e de anunciantes, sempre na ótica de especialistas. O projeto já tem outros temas previstos para debate, como os reflexos da pandemia no mercado publicitário da Bahia, apresentado sob o olhar local de cada região do Estado.

Já no próximo dia 19, a live terá como convidado o delegado Regional Sul do Sinapro-Bahia, Tião Barros, e o diretor de Relações Governamentais do Sinapro-Bahia, Luís Eduardo Lima, que também é sócio e vice-presidente de Novos Negócios da SLA Propaganda.

Serviço:

O quê: Live #TamoJunto - A gestão das agências frente o cenário atual

Quando: terça-feira, dia 12/05, às 10h

Quem: Professor Osvaldo Matos, consultor financeiro e Vera Rocha, presidente do Sinapro-Bahia

Onde: Perfil do Sinapro-Bahia no Instagram (@sinaprobahia)