Tapete branco: Filhos de Gandhy desfilam em circuito virtual on line; veja

Neste domingo (14) será o tradicional desfile do afoxé Filhos de Gandhy no Carnaval de Savador. Mas, os fãs do bloco não ficarão abandonados. O afoxé realiza seu carnaval virtual nos canais da Bohemia Puro Malte e da Casa Mar com um repertório que mescla cânticos de candomblé e clássicos da MPB. Assista:

Pela primeira vez em 46 carnavais, o bloco afro Ilê Aiyê não realizou a sua tradicional saída do Curuzu no sábado de Carnaval. O evento é um dos principais momentos da festa em Salvador e reúne personalidades para assistir ao ritual que acontece em frente ao Terreiro Ilê Axé Jitolu. Para que a celebração não passasse sem registro em 2021, a Casa Mar, um projeto da MAP Brasil em parceria com a Bohemia Puro Malte , convidou o bloco para fazer o seu desfile no Circuito MAR.

A transmissão começou pra cima com “Que Bloco É Esse” e na sequência o Ilê apresentou um repertório com clássicos que marcaram os Carnavais de Salvador. “Negras Perfumadas”, “Pérola Negra”, ‘O Brilho do Negro” e “Depois Que o Ilê Passar” foram algumas das canções que embalaram a noite. O show ainda teve a participação da BATEKOO, movimento cultural de afirmação da negritude através da música, da dança e da moda. Reveja:



