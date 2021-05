Tarifa da travessia Plataforma/Ribeira será reajustada a partir de segunda (24)

O valor da tarifa do transporte hidroviário de Salvador será reajustado a partir da próxima semana. A travessia Plataforma/Ribeira passará dos atuais R$2,60 para R$2,80 a partir de segunda-feira (24).

O aumento ocorre em razão do reajuste anual previsto em contrato com a empresa responsável por operar a travessia. O cálculo para o reajuste é feito considerando a variação dos valores do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Diesel e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de dois meses antes da data base de reajuste e os dois meses anteriores ao último reajuste.