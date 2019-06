Tarifas são reajustadas nos terminais rodoviários de Salvador e Feira de Santana

As tarifas de embarque nos terminais rodoviários de Salvador e Feira de Santana foram reajustadas. Na manhã desta quinta-feira (13), foi publicada no Diário Oficial do Estado a resolução da Agerba que autoriza a alteração nos valores.

As novas tarifas já estão em vigor e sofreram um reajuste de aproximadamente 9,5%, com base no Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M). Em Salvador, o valor da taxa de embarque subiu de R$ 1,80 e passa a custar R$ 2. Já em Feira de Santana, o preço mudou de R$ 1,60 para R$ 1,70.

Nos terminais rodoviários, crianças com até cinco anos não precisam pagar a taxa e podem embarcar gratuitamente, desde que estejam acompanhadas de um responsável.