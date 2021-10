Tartaruga de duas cabeças e seis patas é encontrada nos Estados Unidos

Uma rara tartaruga-diamante de duas cabeças e seis patas foi encontrada em Cape Cod, Massachusetts (EUA). O filhote, que nasceu há duas semanas, foi achado em um local protegido em West Barnstable e levado a um hospital veterinário para avaliação.

Conhecida como bicefalia, a condição pode ser causada por fatores genéticos ou ambientais que afetaram o embrião.

As duas cabeças operam de forma independente, respiram em momentos diferentes e dentro do seu casco existem dois sistemas gastrointestinais, que alimentam os dois lados do seu complexo corpo.

"Eles estão comendo, nadando e ganhando peso a cada dia. É impossível entrar na cabeça desses dois, mas parece que eles trabalham juntos para navegar em seu ambiente", publicou o Cape Wildlife Center nas redes sociais.

A tartaruga continuará sendo monitorada nas próximas semanas. Os veterinários esperam realizar uma tomografia computadorizada para aprender mais sobre seu sistema circulatório.