Tartaruga encalhada é resgatada em praia de Ilhéus

Uma tartaruga foi resgatada, nesta quarta-feira (5), na praia da Siryhiba em Olivença, Ilhéus. O animal estava encalhado e foi avistado por populares, que acionaram o resgate especializado.

Bombeiros militares do 5° GBM, de Ilhéus, representantes do Inema, IMA e do Projeto Baleias da Serra, resgataram o animal.

Após o resgate, a tartaruga foi deixada na base de estabilização do IMA em Olivença para análises clínicas que definirão qual o próximo passo do manejo da tartaruga. O animal encontrado parece ser um macho adulto com cerca de 1,50m e pesando mais de 200kg.

A tartaruga possui algumas escoriações pelo corpo devido o atrito com a areia e não possui a pata dianteira direita, que foi aparentemente amputada. As causas do encalhe são desconhecidas.