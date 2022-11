Tatá Werneck é substituída por Sabrina Sato no The Masked Singer Brasil

A apresentadora e jornalista Sabrina Sato esteve no programa Encontro na manhã desta quarta-feira (30). Durante um bate-papo com Patrícia Poeta, a artista comentou que é a mais nova jurada do The Masked Singer Brasil.

Ela se mostrou animada para fazer parte da bancada que, por sinal, estará sem a presença de Tatá Werneck e Rodrigo Lombardi. A humorista foi substituída pela 'Japa' após não conseguir conciliar as agendas. No entanto, Taís Araújo e Edu Sterblitch na bancada.

“Além de uma honra, é também uma grande responsabilidade. O The Masked Singer é um programa para toda família e mostrou desde o começo ser um formato vitorioso, que encanta o público com as apresentações e fantasias lúdicas (que eu amo) e agita as redes sociais com o mistério de quem são os participantes”, contou Sabrina.