Tatá Werneck liga para empresário de Chrystian e Ralf para se desculpar após piada

Após uma frase dita por ela sobre Chrystian e Ralf causar polêmica, Tatá Werneck resolveu finalizar qualquer mal-entendido por conta da piada. De acordo com o blogueiro Leo Dias, a comediante ligou nesta terça-feira (20) para o empresário William Wagner, que cuida da dupla Chrystian e Ralf, para se desculpar.

No último dia (15), no "Lady Night", Tatá brincou quesitonando a Michel Teló se a dupla ainda estaria viva. O empresário disse que que desculpou Tatá e falou: "Passei para a dupla o conteúdo da conversa e colocamos uma pedra no assunto."

Revolta

Os sertanejos não gostaram nada da brincadeira, e gravaram um vídeo na noite desta terça-feira (19) direcionado à apresentadora. "Boa noite, galera. Olha, um aviso para a Tata Werneck: a gente continua vivo. Às vezes, vocês está mal informada. Eu sou o Chrystian e ele, o Ralf. Às vezes você não sabe também", disseram eles, em tom de ironia.

Eles continuaram: "A gente gostaria de explicar que não fazemos televisão por opção já faz um tempo. Nós fizemos essa opção principalmente para não ter que fazer programas como esse seu, que desprestigia, bota pra baixo e denigre as imagens dos artistas".

Tatá, que costuma fazer brincadeiras sobre morte sempre, e não percebeu que poderia causar qualquer irritação, ligou para o empresário da dupla e se desculpou. Ela argumentou que essa é uma brincadeira que ela faz até consigo mesma, quando perguntam, por exemplo, de Rafa Vitti: "Ah, ele morreu."