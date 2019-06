Tatá Werneck mostra barrigão de gravidez no Lady Night

Tatá Werneck comemorou os novos episódios do Lady Night, do Multishow, gravados durante sua gravidez. A apresentadora e atriz espera a primeira filha, fruto do relacionamento com o ator Rafael Vitti.

"Bebê! Fizemos o que pudemos! Enjoamos, choramos, quisemos, tentamos, e não desistimos! Tenho agora o registro de um dos momentos mais importantes da minha vida: com a minha filha , fazendo o que mais amo", escreveu Tatá, na legenda de uma foto no Instagram. Na imagem, ela aparece mostrando o barrigão de seis meses.

(Foto: Gianne Carvalho)

"Minha cabeça tava diferente. Minha memória. Me sinto cansada. Mas que bom que não desisti pq tá marcado pra sempre a primeira vez em que trabalhamos juntas! Te amo bebê!", seguiu.

Como sempre, não deixou de fazer graça: "Quando você mexe durante uma frase dá uma desconcentrada. Mas é lindo. Na próxima temporada terei você em meus braços e farei o 'meu programa, minhas tetas' mais feliz do mundo! Lady Night versão baby night estreia dia 15 de julho no Multishow".