Tatá Werneck nega briga com sogra: 'Parei de seguir sem querer'

A comediante Tatá Werneck usou o Twitter nesta quinta-feira (29) para negar os rumores de que ela teria se desentendido com sua sogra, a atriz Valéria Alencar. Segundo ela, as suposições começaram quando ela deixou de seguir a mãe de Rafa Vitti no Instagram.



"Eu realmente parei de seguir sem querer", comentou Tatá. Depois de negar os rumores, a atriz aproveitou para refletir sobre os motivos das suposições: "Não foi só ela pelo que percebi mas isso mostra que as pessoas estão atentas a isso porque querem que minha relação acabe".



Mesmo depois de negar os boatos, Tatá encontrou outros comentários sobre o assunto e afirmou novamente que tudo foi motivado por um engano. "Eu juro que foi do nada! Jornalistas ligaram perguntando e quando eu vi não tava seguindo! Eu sou mulher suficiente pra assumir minhas burrices", afirmou.



Tatá e Rafael Vitti namoram desde 2017 e se casaram em 2019. No mesmo ano, o casal teve sua primeira filha, Clara Maria, e os três estão passando a quarentena juntos em casa. O casal tem feito várias publicações no Instagram.