Tata Werneck sobre situação de Paulo Gustavo: 'É muito grave, mas ele está vivo'

A amiga do ator Paulo Gustavo, Tata Werneck, fez um apelo por orações e reiterou que o ator está vivo em postagem na rede social nesta terça-feira (04). "A situação do Paulo é mto grave. Mas ele está vivo. Parem. Parem de querer ganhar likes em cima dele. Nesse momento ele está vivo. Deixem o Paulo em paz. Deixem meu amigo em paz!", pediu.

Na tarde dessa segunda-feira (3), a assessoria do artista publicou um novo comunicado com boletim médico que detalha as evoluções mais recentes de Paulo Gustavo, internado desde o dia 13 de março para tratar complicações decorrentes da covid-19. O informativo traz que a situação clínica atual, “depois de alguma melhora”, “é instável e de extrema gravidade”.

Ainda em tratamento usando a ECMO, espécie de pulmão artificial, Paulo Gustavo apresentou uma melhora na tarde desse domingo e chegou a interagir com a equipe médica e com o seu marido, o também médico Thales Bretas.

“Ontem à tarde, após redução dos sedativos e do bloqueador neuromuscular, o paciente acordou e interagiu bem com a equipe profissional e com o seu marido. À noite, subitamente, houve piora acentuada do nível de consciência e dos sinais vitais, quando novos exames demonstraram ter havido embolia gasosa disseminada, incluindo o sistema nervoso central, em decorrência de uma fístula bronquíolo-venosa”, relata o comunicado.

Após o anúncio, a apresentadora Tatá Werneck fez publicações em suas redes sociais pedindo orações para o amigo. "Eu imploro a vocês com todo amor: tirem um minuto do tempo de vocês e peçam para que Paulo Gustavo veja os filhos crescerem. Por favor. Quem puder. Por favor. Eu peço com todo amor", publicou Werneck.