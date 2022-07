Tatau aposta no samba para nacionalizar carreira e repaginar estilo

A afirmação é óbvia, mas uma música tem o poder de fazer tudo na carreira de um artista: abrir portas, fechá-las ou mesmo fazer nada. Ao lançar Brincante, dueto com Péricles, Tatau quer dar um recado para os fãs da Bahia e de todo Brasil, além do próprio mercado da música: sua aposta agora é no samba. E Brincante não é sua única maneira de mandar essa mensagem.

Tatau reflete que o samba não é novidade na carreira dele, mas entende que não seja natural que o seu nome seja associado a esse ritmo. Também pudera: o rapaz do Tororó, desde a adolescência, é conhecido por transitar entre o samba-reggae, axé, ou até um pop mais baiano. E ganhou projeção nacional como vocalista e principal compositor da banda Araketu.

A música foi lançada para um evento feito pela equipe de Tatau para convidados na última sexta-feira (22), no Rio Vermelho. Na ocasião, Tatau apresentou a canção ao vivo pela primeira vez e também mostrou alguns arranjos de suas músicas clássicas em ritmo de samba. Para o público geral, a música foi liberada no sábado (23), com exclusividade no programa Caldeirão do Mion, na Globo.

A aproximação de Tatau vem acontecendo aos poucos. Pense na batida do sucesso Mal Acostumado, ouça com carinho o ritmo de Tentação, Minha Razão de Viver ou Tá Na Cara que o samba estará por ali. É bem verdade que menos nítido do que em Brincante, que Tatau classifica como um samba mais moderno.

A relação de Tatau com o samba também está presente nas composições, principalmente com o Sorriso Maroto. O Que Tinha Que Dar, Futuro Prometido e Ainda Existe Amor em Nós são exemplos de músicas de sucesso escritas por ele.

"Sem medo de falar besteira, mas, a nível de carreira solo, talvez seja a música mais importante da minha vida. Por conta até do que a gente entende o que ela é, como ficou. Por isso tivemos toda a paciência do mundo para liberar agora. Pode ser um divisor de águas em minha carreira e me levar a um outro patamar, de mais respeito ainda dentro do segmento no samba e quem curte o samba no país", disse Tatau.

Ele avalia que a música é diferente dos sambas que já gravou e está mais alinhado com o que Dilsinho, Mumuzinho e Ferrugem fazem. A aposta de Tatau na música é bem nítida: tanto na voz enquanto fala do projeto, quanto olhando as pessoas que estão junto a ele no lançamento do single.

Além do nome de Péricles na voz, o clipe é estrelado pela dupla ao lado de Viviane Araújo e produzida por Velho Marlon e Pierrot Júnior - este último escreve para Péricles, Thiaguinho e Turma do Pagode, só para ficar em alguns exemplos. Dessa maneira ele busca nacionalizar mais a produção.

"Nós estamos com a consciência de que é um projeto, um produto, que não pode ter um trabalho mais ou menos. Vamos fazer um grande esforço para que tenha uma reverberação bacana no país. Estamos cercado de amigos que entendem que é o momento de dar as mãos e ser parceiros. É uma música de baianos feita para o Brasil e minha relação com o samba não é de agora", contou Tatau.

Uma outra decisão que aponta para essa mira de Tatau em outros mercados fora da Bahia é o fato de que cerca de 70% dos seus pré-contratos para o período de carnaval serem para apresentações fora de Salvador.

"Eu sinceramente amo o carnaval da Bahia, de Salvador, já fiz muitos e acho que tenho uma história muito mostrada aqui. O momento hoje pede que não mergulhe a cabeça no bairrismo e regionalismo, tem que haver a noção de um mundo globalizado e quem nos trata com dignidade, respeito e chama para fazer parte de eventos pelo país a gente vai. São outras portas e mercados que consigo abrir e estão disponíveis pra mim", aponta.

Por fim, também houve a adaptação do repertório das músicas clássicas de Tatau. Ele revelou durante a entrevista que repaginou várias músicas e acrescentou composições suas para o show que está desenvolvendo e pretende colocar na rua o quanto antes - ainda sem revelar datas, nem locais, de apresentação.